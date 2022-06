VIDEO. Mesera llora desconsolada porque no le dieron propina: "pagan una miseria"

Puerto Rico.- Todas las personas buscan día con día la forma de ganarse la vida, tal es el caso de la joven mesera que se hizo viral en redes sociales al llorar en video porque no le dejaron propina en uno de sus servicios.

Un restaurante de Bayamón, Puerto Rico, fue el lugar donde la mujer atendió a los comensales de una mesa cuya cuenta superó los cien dólares. Sin importar la cifra que pagaron, y el trabajo que esto implicó para la empleada, se marcharon sin darle propina.

La mesera resaltó que su queja fue dirigida hacia los clientes que se marcharon sin darle una sola moneda o billete, no a la empresa para la cual trabaja, misma que le da un buen sueldo al contrario a otras en la isla.

"Nadie me obliga a ser mesera. Tanta mierda que está pasando ahora, que están pagando una miseria, a mí no me pagan una miseria como en otras compañías, eso yo no peleo, en lo que cobro. A mí lo que me molestan son los clientes", dijo entre un llanto desolador.

La joven destacó que ofreció un buen trato a los comensales, pero que se marcharon hasta cierto punto descontentos porque el arroz que les sirvieron estaba frio. Agregó que ella hizo lo que estaba en sus manos y les cambió el platillo.

Explicó que los clientes, "súper amables", reconocieron que no fue su culpa y rechazaron su ofrecimiento de hablar con el chef para obtener un descuento en la cuenta final, que superó los cien dólares, como ya leíste.

"no puedo creer que el ticket era de 100 pesos y ni un puto peso de propina me dejaron. No te creo que yo hice todo lo posible para que salieran contentos de aquí, me jodí, me olvidé de las demás mesas con tal de que todo saliera bien con ellos, y mira, ¿para qué?", dijo entre lágrimas.

Finalmente, dijo que lo que más le "jode" no es la falta de propina, sino todo lo que hizo para que disfrutaran su presencia en el restaurante.

Te recomendamos leer:

"Ni me agradecieron ni con propina ni con palabras", expresó.