VIDEO. Mujer golpea tren, cae a las vías y vive para contarlo en Argentina

Buenos Aires.- Una cámara de seguridad captó el momento en que una mujer se desmayó y cayó en las vías del tren, mientras transitaban los vagones en la capital de Argentina. Los testigos solo pudieron ver con horror el hecho, debido a que todo fue demasiado rápido y pudieron ayudar.

Por fortuna, la mujer cayó en la zona de vida, ubicada a un costado de las vías, y la pudieron rescatar con vida luego de mover los vagones. Tanto las imágenes del incidente como las del rescate se convirtieron en tendencia en las redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de marzo en la estación Independencia del Ferrocarril Belgrado Sur en La Matanza, donde la joven se desvaneció y se cayó a las vías mientras el tren estaba en movimiento.

En las imágenes se puede ver la reacción de dolor y desespero de las personas que atestiguaron el incidente. Muchos se taparon los ojos e intentaron cubrir a otros para evitar seguir viendo la lamentable escena que, por un instante, pareció tener un final trágico.

Según medios locales, la mujer cayó en un instante en que comenzó a perder el conocimiento, impactándose contra los espacios que estaban entre los vagones para luego desplazarse hacia las vías.

Pese al ambiente de pánico que generó la inesperada situación, la mujer fue rescatada con vida por equipos de emergencias y algunos voluntarios.

Según el diario La Nación, la joven fue identificada como Candela, es madre de una niña de 2 años de edad. Ella declaró que asistió al lugar para ver a algunas amigas, con las que había quedado para ir a comer.

"Del accidente no recuerdo nada. Solamente me acuerdo cuando estaba tirada en el piso, con la gente a mi alrededor ya cuando ingresé al hospital", dijo al mismo medio antes de añadir que "tuve una fractura de costilla que me perforó el hígado y estuve bastante mal con eso, me demoró algunos días y fue lo más peligroso que afronté. Después sufrí una contusión al costado de la cabeza, arriba de la oreja, y a raíz de eso no escucho bien, sumado a una fractura de cráneo entre la nariz y la ceja”.

Pese a que el hecho ocurrió el mes pasado, las imágenes fueron publicadas este fin de semana por el Ministerio de Transporte de Argentina.

Tras el incidente, la joven fue trasladada al hospital Alberto Balestrini, donde se continúa recuperando mientras intenta resolver su situación laboral.

"Estoy en tratamiento para el tema de la audición, nutrición, y tengo que hacerme estudios neurológicos. Estoy viendo si puedo conseguir de alguna manera que me faciliten algún turno para hacérmelos, en el hospital donde me atendí no tienen los medios para la atención que necesito", dijo.