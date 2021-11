VIDEO. Mujer no deja de comer pizza durante asalto y les facilita el trabajo

Brasil.- Cámaras de seguridad captaron el momento en que una pareja está muy tranquilamente comiendo pizza en un restaurante de Brasil cuando de repente entran unos asaltantes por lo que el hombre sale corriendo rápidamente del lugar y la mujer se queda ahí tranquilamente disfrutando de su comida.

El video fue compartido en redes sociales, en el se puede ver a la pareja comiendo pizza en las mesas de afuera de un restaurante en Río de Janeiro, Brasil, cuando de repente entran unos presuntos asaltantes a bordo de una motocicleta.

Cuando el hombre ve a estos sujetos no la piensa dos veces y sale corriendo a toda velocidad hasta que desaparece del lugar, mientras que la mujer, acompañante de este, se queda ahí, comiendo, cuando un de los asaltantes se va acercando ella estira su mano para darle su celular mientras que con la otra mano sostiene una rebanada de pizza.

Leer más: VIDEO. ¿Falla en la matrix?, en Indonesia le llueve a un solo carro

Pero eso no es todo, la mujer toma un casco de una motocicleta y se los empieza a dar a los asaltantes, los cuales no lo toman ya que deben de irse rápidamente del lugar para que no sean detenidos.

La mujer deja el casco en la mesa y sigue comiendo su pizza, hasta le pone un poco de aderezo para darle sabor, de su acompañante ya no se supo más.

Leer más: Conoce al maestro de baile que tiene enamorado a millones en TikTok

El video del asalto fue compartido en redes sociales y muchos se han sorprendido por la reacción de la mujer, ya que estuvo muy tranquila.