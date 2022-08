VIDEO. My Little Pony baila al ritmo de la banda sinaloense

Un video donde aparecen botargas de My Little Pony bailando banda sinaloense se volvió viral en redes sociales alcanzando más de dos millones de reproducciones.

En el video subido el 8 de agosto al Instagram de la banda Cruz de Oro, aparece una manada de Ponys bailando al son sinaloense. "Se alteraron los caballos, que reparen los caballos que reparen", dice uno de los cantantes.

Debido a que el video se viralizó en redes sociales y se resubió en varias cuentas, este alcanzó "más de 2 millones 600 mil reproducciones, dando a conocer más nuestra música", dijo la banda Cruz de Oro a EL DEBATE.

La escena de los personajes de My Little Pony bailando banda fue calificada de "surreal" por algunos usuarios de las redes "México más surrealista que las obras de Salvador Dali", dijo alguien.

Algunos de los comentarios de las personas al ver el video de My Little Pony con banda sinaloense fueron: "Pura potra fina", "La magia de la amistad", "Andaban alteradas las de my little pony", "Cada día me sorprende más la globalización".

VIDEO: My Little Pony con banda sinaloense

Cuando los ponis comenzaron a escuchar la música de la banda sinaloense se contagiaron del son y comenzaron a bailar. Los hechos ocurrieron en el mes de julio.

"¡De caballito, de caballito! Puro caballo fino", dice uno de los cantantes de la banda sinaloense, mientras los potrillos coloridos de My Little Pony relinchan y patalean a bailando.

La agrupación musical originaria de Mazatlán, tiene ya algunos años radicando actualmente en Culiacán, aseguró Ángel Zamora, representante y director musical de la banda a El Debate.

"Fue algo espontáneo y natural": banda sinaloense que hizo bailar a My Little Pony

Tras volverse viral en redes sociales, algunas personas preguntaron en el video: "¿En la contratación van incluidos los caballos finos?".

Ante esta pregunta, la banda Cruz de Oro respondió en exclusiva para EL DEBATE que setrató de un evento privado, y que, lamentablemente, las botargas de My Little Pony ya estaban ahí. Fue su música lo que incitó a los ponis a bailar.

"Fue un evento privado, un bautizo donde las botargas ya estaban, fue algo espontáneo y natural", respondió el representante y director musical de la banda.

Se trataba de un bautizo de una niña de 3 años realizado en Sinaloa, en donde las botargas de My Little Pony se encontraban para la celebración. Muchas personas expresaron en los comentarios que quieren un bautizo similar.

Hackean cuenta de Facebook a la banda sinaloense Cruz de Oro

Lamentablemente, tras el éxito que tuvo su video, el grupo Cruz de Oro contó a El Debate que han sido víctima de hackers pues su página de Facebook fue robada y ya no tienen acceso.

Ángel Zamora contó que "desgraciadamente nos tocó esta semana, fuimos víctima de hackers y pues realmente aquí andamos batallando ahorita con eso".

El representante de la banda dijo que por el momento solo tienen acceso al Instagram de la banda @bandacruzdeoro.

"Estamos haciendo los reportes a Facebook a ver cómo le podemos hacer, porque la página está verificada con la marca de la agrupación. Andamos batallando con eso".