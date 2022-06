VIDEO. "Necesitamos ayuda", encuentran etiquetas en ropa con extraños mensajes

En redes sociales se han viralizado imágenes de etiquetas de ropa con mensajes de ayuda, supuestamente de una persona que hizo una compra en la tienda Shein.

La joven, de nombre Laritza Arcos, hizo su pedido de ropa por Shein, sin imaginar que cuando este le llegará también recibiría varios mensajes de ayuda, los cuales los expuso en un video de Tik Tok.

En el video que publicó en la plataforma de Tik Tok puso imágenes de las etiquetas y de las bolsas, las cuales tenían mensajes de ayuda, causando un gran revuelo en redes sociales.

En una de las etiquetas que mostró había un mensaje que decía "Need your help" ("Necesito tu ayuda"), otro que decía "Help" (ayuda).

Tras esta publicación la cuenta oficial de Shein hizo un comentario donde decía que habían notado que el video tenía información errónea de su tienda.

"Notamos que este video contiene información errónea sobre Shein y queremos abordar las afirmaciones. Por favor envíenos un mensaje directo", decía el mensaje de Shein.

Sin embargo, este no es el primer mensaje que se encuentra en las etiquetas de ropa, ya van varios usuarios que han compartido mensajes extraños en su ropa que piden por internet.