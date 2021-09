VIDEO. Niño de 8 años pierde su hogar en un incendio y pide materiales para reconstruirla

Argentina.- Un niño de 8 años conmovió a millones de usuarios en redes sociales luego de que a través de la red social de Tik Tok compartiera la historia del cómo perdió su casa por un incendio que consumió todo y pidiera materiales para volver a reconstruirla.

"Quiero dejar una enseñanza; no tiene que jugar con fuego porque a mí hace unos días se me quemó la casa, todo. No tengo habitación, no tengo tele, no tengo juguetes. No tengo nada. Se me quemó todo. No tengo cama. Me quedé sin nada", expresó el niño en un video publicado en redes sociales.

El incendio ocurrió el pasado 6 de agosto en Boulogne una provincia de Buenos Aires, Argentina provocando que la familia del pequeño Juani Trejo, perdiera todo su patrimonio.

Decidido por hacer algo al respecto, el pequeño de 8 años tomó su teléfono y se grabó relatando la lamentable historia, todo con el objetivo de que la misma llegará a los oídos indicados y recibiera el apoyo necesario para reconstruir su vivienda y así poderle dar un regalo de las madres a su mamá.

"Si tiene materiales, arena, cemento, ladrillos, tráiganmelos, por favor. Para el día de la mamá quiero a mi mamá con toda la casa hecha", agregó el pequeño.

Los papás de Juani no se dieron cuenta que su hijo había publicado un video pidiendo ayuda. Fue hasta que fueron alertados por una amiga sin pensar que el corto video se volvería viral y recibiría la ayuda que esperaba.

"nos enteramos porque una amiga de mi mujer nos lo contó... Nos pareció bien compartirlo en nuestras redes sin imaginar que se haría viral”, mencionó Juan Manuel Trejo (papá de Juani), según una publicación de Infobae.

Leer más: ¡Desagradable! Mujer halla un dedo humano en una hamburguesa y clausuran el restaurante

La familia ha señalado que recuerda con tristeza la pérdida de su hogar tras el incendio, pero ha manifestado que tener un gran deseo de reconstruir su hogar una vez la casa quemada sea demolida, ya que tras la viralización del video, asociaciones como Fundación Vivienda Digna se han involucrado en el proyecto de la reconstrucción.