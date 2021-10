VIDEO. ¿Qué ves? Vestido "mágico" provoca increíble efecto visual

Un video de Tik Tok ha dejado boquiabiertos a todos, ya que se trata de un vestido "mágico" que quien se lo pone lo hace lucir espectacular, causando asombro entre los internautas, cuando sepas de qué se trata quedarás igual que ellos.

No se trata de un vestido que cambia de color, como la famosa prenda que muchos veían de color azul con negro y otros blanco con dorado, esto es totalmente diferente, ya que este crea un efecto óptico que te hace ver con una cintura de avispa.

Sí, como lo leíste, este vestido te reduce la cintura como por arte de magia debido a los tonos que tiene, sabemos que después de que veas este video querrás tener el tuyo.

El video del genial vestido fue publicado por la usuario de Tik Tok @xojemian donde se le ve midiéndose el vestido, el cual es largo, manga largo, escotado y con un estampado peculiar de líneas verticales en colores marrones, negro y blanco, haciendo que el cuerpo se vea estilizado.

Pero el vestido tiene algo peculiar, este es un lazo frontal que al hacer amarrado hace que tu cuerpo parezca un reloj de arena, ya que la cintura pareciera que se hace muy pequeña, un efecto visual increíble.

La increíble pieza es un vestido largo Mind Of my own, el cual es vendido en Fashion Nova a un precio de 24 dólares, que esto vendría siendo $577.00 en pesos mexicanos, actualmente ya no hay stock pero se espera que la tienda lo vuelva a vender.