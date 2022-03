VIDEO. Sacerdote niega hostia a indigente y este le golpea por la espalda

Managua.- ¿Qué harías si vas a la iglesia a misa y el sacerdote niega la hostia a un indigente? Sin contexto la respuesta podría ser clara: "enojo". Fue justo la situación que vivieron decenas de creyentes en Managua, Nicaragua.

El inusual momento fue compartido en video en la página de Facebook "Despertar de la Montaña", donde explicaron brevemente la situación pero no dieron mayores detalles sobre la fecha; el lugar, según comentarios, es la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús "Monseñor Lezcano".

Durante los poco más de 20 segundos del clip se ve a un padre dar la hostia a los feligreses tal y como dicta la costumbre, todos formados en fila. El momento de mayor tensión llegó cuando fue turno de un hombre que resaltaba entre todos por su vestimenta, alguien en estado de indigencia.

Al contrario de lo que se podría pensar, el cura no le dio el llamado cuerpo de Jesucristo, solo le evadió para seguir con las otras personas que esperaban. El sujeto, aparentemente indignado, se puso en guardia al más puro estilo de Rocky Balboa y conectó un muy ligero golpe al clérigo que fue más bien un reclamo sin palabras. No fue con intención de agredir.

En ese instante se dio la media vuelta y se marchó voluntariamente de la iglesia, aunque de igual forma creyentes que se encontraban cerca se dirigieron a él para sacarle.

La página que compartió el video viral publicó: "Sacerdote niega la ostia a un persona humilde. Por eso muchos no creen en las religiones. Pero si el mendigo diera el diezmo o la ofrenda, ahí no lo ignorara el padrecito. 'Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo, y también al huérfano si no tenía quien lo ayudara. Me bendecían los desahuciados; ¡por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas" Job 29:12-13'".

Mientras que en los comentarios abundaron quienes defendieron la actitud del sacerdote bajo el argumento de que el indigente estaba en estado de ebriedad, y por lo tanto no era digno de recibir la hostia.