VIDEO. Se descompone el OVNI de Mafe Walker y le toca viajar en combi

CDMX.- Hace caso dos semanas la colombiana Mafe Walker dio la vuelta al mundo del internet tras aparecer en el programa de Tv Azteca, 'Venga la Alegría', hablando lo que asegura, es lenguaje alienígena. Ahora, la nueva noticia sobre la influencer está alejada de los aliens, pues fue vista viajando en combi en el centro del país.

Fue la cuenta de TikTok "@alejandroromero8372" donde se subió un video explicando que ayer domingo captaron a Mafe Walker en transporte público. Y efectivamente, en el clip con duración de apenas unos segundos se le ve.

"Cuando se te descompone la nave espacial y te toca viajar en combi. Hoy me tocó viajar con mi amiga extraterrestre", se escuchó en el video viral que apenas en unos horas ya supera las 170 mil reproducciones, 11 mil likes y 700 comentarios.

En el material se ve a Mafe Walker sentada en la combi viendo fijamente hacia el frente, tal vez observando con visión periférica al sujeto que la grababa abiertamente en el pequeño espacio del transporte.

La colombiana después restó importancia a la situación y enfocó la mirada en su teléfono celular, al igual que todas las otras personas presentes en la unidad.

Te recomendamos leer:

"Hoy tocó ser humana", "le paso mi pasaje, me amo te amo", "Nadie le hace platica, porque no le entenderían, hasta eso se ve que viene en son de paz", "te encuentro... me encuentras", "como cualquier mortal", fueron algunos de los comentarios hechos hacia la popular influencer.