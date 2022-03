VIDEO. ¿Se enojó? AMLO desaprueba CHISTE de Peña Nieto hecho por Beatriz Gutiérrez 

CDMX.- La mañana de este 21 de marzo, desde la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Beatriz Gutiérrez Müller hizo un chiste para rememorar al expresidente Enrique Peña Nieto, mismo que fue notoriamente desaprobado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esto sucedió mientras el Presidente López Obrador, su esposa, el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y otros políticos, se encontraban en la torre de control del también llamado aeropuerto de Santa Lucía.

En determinado momento Beatriz Gutiérrez cuestionó: "¿en cuánto llega?" refiriéndose a una unidad aérea, el encargado de controlar el tráfico respondió "no más de cinco minutos", en ese momento aprovechó para recordar una de las más populares pifias de Peña Nieto y dijo: "no menos, como..." para después emitir una carcajada solitaria seguida por la frase "ay, me salió del alma".

La reacción de AMLO fue una breve sonrisa inicial, para después desviar la mirada y hacer gestos de desaprobación al decir "no" con la cabeza moviéndola de izquierda a derecha. El resto de los presentes, menos el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, esbozaron ligeras sonrisas en el rostro.

El chiste sobre EPN al parecer no agradó del todo a AMLO, quien evitó reírse abiertamente como ha hecho en otras ocasiones. Esto, generó la respuesta de personas opositoras a la Cuarta Transformación (4T).

Una de ellas fue la senadora panista Lilly Téllez, quien publicó en su cuenta de Twitter "@LillyTellez" que el gobierno actual tiene un "pacto de impunidad" con Peña Nieto, pues no lo "tocan ni de broma".

"A EPN no se le toca ni de broma en el gobierno de AMLO. Qué vergüenza el pacto de impunidad", escribió en la red social del pajarito azul la periodista que llegó a la cámara alta por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y finalmente se cambió de partido.

