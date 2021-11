VIDEO. Vaca se escapa del rastro y termina deslizándose en un tobogán de una piscina

Brasil.- Una simpática vaca ha inundado las redes sociales luego de que escapara de un rastro en Brasil y causara que las autoridades de un centro acuático en Nova Granda, vivieran una odisea por su captura, hasta que cayó al agua tras subir a un tobogán.

De acuerdo con medios locales los hechos ocurrieron luego de que el bovino escapará de un rastro en la comunidad antes mencionada en Sao Paulo, y por razones desconocidas terminará al interior de un centro acuático.

Personal del matadero de donde escapo el animal iniciaron un operativo para dar con su ubicación de la vaca sin esperar que en el proceso el inmenso animal terminaría deslizándose por un tobogán hasta una piscina.

El insólito momento quedó grabado en video, y tas ser publicado en redes sociales en cuestión de instantes el material audiovisual se volvió viral, ante la incredulidad de miles de internautas.

En el video se ve cómo la vaca se encuentra a mitad de camino en un tobogán de espiral y tras avanzar un poco resbala por la pendiente hasta la parte más baja del mismo y finalmente cae al agua de la piscina.

Carlos Miguel Serante dueño del animal mencionó que sus colaboradores le informaron que la vaca había subido a un tobogán, y aunque por un monto no creyó, su inquietud fue confirmada hasta que vio el video en la piscina; "No pensé que subiría", mencionó, y añadió que el animal ya se encuentra a salvo y no sufrió ninguna lesión, además de que se ha convertido en la mascota del recinto y fue bautizada como "Tobogá".