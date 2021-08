VIDEO. "Viajero del tiempo" afirma que los aliens llegarán a la Tierra en 2022

Los viajes temporales son un tema muy discutido por una parte de la comunidad científica, pues gran parte avala la posibilidad de ir hacia el futuro, aunque sin poder volver al pasado; otros creen que sí es posible y consideraron que el tiempo puede ser controlado.

Además de ser un tema en conflictos por parte de físicos y otros expertos, también es de interés público por las implicaciones que tiene. Tal es el caso de personas que afirman haber viajado en el tiempo, en esta ocasión una de ellas dice que en el 2022 la Tierra verá la llegada de extraterrestres.

Se trata de del usuario de Tik Tok "Time Traveller from the Future" (Viajero del futuro en español), que mediante videos asegura que viaja en el tiempo y da más información de cómo será el futuro. Tú sabes si creer o no, nosotros te informamos.

Según lo que publicó la cuenta en u video que acumula casi 150 mil reproducciones, los aliens llegarán a nuestro mundo el 24 de mayo del 2022, aunque no hay por qué temer, pues vendrán en paz.

Leer más: William, el niño que dijo ser la reencarnación de su abuelo e intentó probarlo

Los extraterrestres que supuestamente nos visitarán se trata de una raza llamada 'Nirons', cuyas características físicas son muy distintas a las de los humanos. Medirían más de dos metros con veinte centímetros, de color gris oscuro y tendrían un cráneo con forma alargada.