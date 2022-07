VIDEO. niño se vuelve viral por salir corriendo de centro de vacunación

El miedo a la agujas es una fobia que muchas personas tienen y en este contexto donde los más pequeños del hogar están recibiendo el biológico contra Covid-19 es común que algún niño o niña salga corriendo de miedo al saber que será vacunado.

Tal es el caso de un niño que se volvió viral en redes sociales, pues fue captado corriendo al saber que había llegado su turno para ser vacunado.

El video fue posteado por el usuario de TikTok @huberthdarwinsantana quien logró captar el momento exacto en el que el menor que fue llevado por su padre al centro de vacunación salió disparado al saber que le tocaba ser inyectado.

En el video se pude apreciar como el pequeño corre de un extremo a otro en el centro de vacunación, mientras que su padre lo persigue para detenerlo y que pueda recibir la protección contra el Covid-19.

En otro video se observa como ante el terror del niño, el hombre tuvo que cargar al pequeño hasta una cabina para que fuera vacunado.

Ante la viralización del metraje que ya alcanzó los 5 millones de reproducciones, algunos usuarios se hicieron presentes y comentaron la publicación.

Algunos de ellos reaccionaron con cometario muy alegres y otros señalaron que esta situación, aunque parezca graciosa en un niño, también se vio durante la vacunación de los adultos.

"Normalmente diría “por eso no me gustan los niños” pero vi a muchos adultos haciendo lo mismo y no los juzgo porque también le temo a las agujas", escribió una usuario de TikTok.