VIDEOS. Perrito muere de golpe de calor tras estar abandonado en Angostura, Sinaloa

Angostura.- Los seres humanos no siempre valoramos suficiente la compañía de nuestras mascotas, algunas personas las dejan solas en casa, sin comer, tomar agua o en espacios poco aptos. Esta ocasión conocerás la historia de un perro que murió producto de un golpe de calor.

Fue en la cuenta de Instagram "@monick_gqg" donde se denunció que un can de raza huzky murió en Angostura, Sinaloa, pues quedó amarrado sin agua ni comida en el sol. Cuando vecinos se dieron cuenta que tenía toda la mañana, dieron aviso a las autoridades.

Cuando personal de gobierno llegó a la vivienda poco pudieron hacer, pues no podían entrar por la fuerza a una propiedad privada. Lo que hicieron fue contactar a alguien para que ingresara, atendiera al perro y le llevara a una veterinaria.

Perrito muere de golpe de calor por quedar amarrado en el sol sin comida ni agua

Lamentablemente el animal no logró sobrevivir y perdió la vida.

La usuaria de redes sociales que realizó la denuncia acompañó la publicación con el siguiente texto:

"No se pueda creer que aun exista tanta gente mala e inconsciente que puede tratar asi a los animales. Tenia toda la mañana amarrado en el sol y sin agua, casi hablando el pobre perrito. Llamamos a la policía ambiental para que vinieran a ver si lo podían soltar (si asistieron) pero no había nadie en la casa y no pudieron entrar. El perro cada vez lloraba mas y se ponía cada vez mas débil, nos decían que el perro era bravo que no nos metiéramos. Hasta que llego una conocida que si se podía mater y le trozo el mecate del cuello con un cuchillo. El perro nisiquiera se pudo levantar y lo tuvimos que sacar arrastrando para ponerlo en la sombra y le dimos suero. Se lo llevaron al veterinario pero ya no se pudo salvar. Tener una mascota es como tener un hijo, si no pueden tenerlo o no le darán una calidad de vida mejor NO TENGAN! Ayuden a compartir no es justo que no hagan nada para que la gente deje de tratarlos así."