VIDEOS. Tenía cabello virgen, fue a estética en Puebla y casi la dejan pelona

Huexotitla.- Irreconocible quedó una joven tras ir a la estética "Studio S" en Huexotitla, Puebla, pues los resultados estuvieron lejos de ser lo que siempre soñó; en lugar de un look que resaltara su belleza terminó con una severa caída de cabello.

Así lo denunció anónimamente en la cuenta de Instagram "momtomompuebla", donde se explicó que el comercio no ofreció más que una peluca para reparar el daño. Un video en la misma publicación muestra como el pelo de la joven se cae con tan solo jalarlo ligeramente.

En otro clip, se ve cómo pierde la cabello con mientras le lavan la cabeza tras la aplicación de "unas mechas" en el cabello "prácticamente virgen". La afectación en la mujer fue tal que apareció llorando frente a la cámara al mostrar la cabeza con huecos.

El post en Instagram fue acompañada por el siguiente texto:

VIDEO. Tenía el cabello virgen, fue a una estética en Puebla y casi la dejan pelona

"Tenemos una denuncia anónima y nos parecía de vital importancia compartirla con todas uds ! Tengan cuidado donde hace tratamientos del cabello esta vez en studios.salon (no Nos deja etiquetarlos por que nos tienen bloqueados de muchas formas) sucursal Huexotitla, Puebla tuve una mala. Experiencia !! Mi cabello era Prácticamente Virgen pedí unas mechas y cual fue la Sorpresa que me lo trozaron se me cae a pedazos y la solución al Problema es que me daban una peluca !! Creen que una peluca puede solucionar este problema que me puede afectar hasta psicológicamente ??? Soy profesionista y trabajo en una oficina atendiendo al público …. Que imagen voy a dar a partir de este momento … han afectado mi integridad mi seguridad como mujer que ahora hasta mis hijos lloran cuando estoy con ellos por que me desconocen …Todo por que studio s no tiene personal capacitado y productos de calidad. Y le repito la única solución que me daba la encargada era comprarme una peluca cuando lo que procede en términos de ley es la reparación reparación del daño material y moral, Lo que haré valer ante las autoridades. Ayúdenme a compartir y de vdd siempre tenga cuidado en manos de quien se ponen !".