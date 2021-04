¿Vacuna de aire?: Maestra denuncia que no le aplicaron la vacuna contra Covid-19 (video)

Nuevo León.- Una maestra denunció a través de redes sociales que durante la jornada de vacunación anticovid en Nuevo León no le aplicaron la vacuna, en un video se observa el momento donde ella está a punto de recibir su dosis.

La joven profesional que asegura que no la vacunaron contra Covid-19 se llama Ariana Avalos, tiene 30 años de edad, y en el video que circula en redes sociales se observa que al momento de insertar la aguja en su brazo no se observa que la enfermera aplane la jeringa.

La profesora acudió la mañana de este martes a las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Electríca (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León a recibir la vacuna contra el Covid-19 pero ella asegura que no se le aplicó.

La docente trabaja en una guardería del IMSS que se ubica en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey, misma que explicó que al estar en el área de observación se percató que no se le aplicó la vacuna, por lo que fue a reclamar y el personal de la Secretaría de Salud la acusó de realizar un fotomontaje.

Una persona habló con el doctor de la O y me lo pasaron ahorita mismo en una llamada a él y me dijo que era un fotomontaje, o sea que era un fotomontaje que yo había mandado y que sí me habían aplicado la vacuna. ¿Cómo dicen que es un fotomontaje", lo está viendo ahí, ¿En qué momento me voy a editar un video, dijo la maestra.