Vegana se viste de vaca y llora frente a la sección de carnes

Estados Unidos.- Una joven mujer presuntamente vegana se vistió de vaca y se puso a llorar frente a la sección de carnes al parecer en un supermercado.

El momento fue captado por los presentes y difundido en las redes sociales, se estima que la mujer llora pensando sobre la manera en que mataron a esos animales para convertirlos en alimento.

Personal de seguridad le pidió a la joven mujer que saliera del supermercado por lo que la "protesta" no duró muchos minutos.

El acto de la mujer generó diversos comentarios entre los cibernautas de diferentes redes sociales, algunos defienden su forma de pensar en que los animales también sienten y no importa como se haga, mientras otros que un acto ridiculo con lo que la mujer busca fama.

Estos son unos de los comentarios que hicieron algunos cibernautas; "Me parece una ridiculez lo que hizo esa chica,yo seguré comiendo carne" y "No me parece adecuada su formade protestar, crea estragos en el supermercado".



La mujer porta un cartel donde se alcanza a leer, "Les han mentido. Dominion, YouTube".

¿Qué es Dominion?

Es un documental de dos horas disponible en la plataforma, que expone el cruel proceso de crianza que viven los animales antes de ser asesinados a sangre fría, para después convertirse en comida.

