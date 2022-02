"Vendo mi virginidad el concierto de Bad Bunny", joven causa polémica con cártel en Ecuador

Ecuador.- Un joven causó intriga en redes sociales, ya que fue captada en video con un cartel donde decía que vendía su virginidad a cambio de ir al concierto de Bad Bunny, la persona que la vio la cuestionó y esta le dijo que haría todo para ir a ver al artista.

La joven fue captada en calles de Guayaquil, Ecuador, parada en la calle, vestida con un vestido color negro y una cartulina rosa decía que vendía su virginidad, causando asombro a los transeúntes.

"Vendo mi virginidad para el concierto de Bad Bunny", decía el anuncio de la joven.

Cuando la mujer fue cuestionada por lo que decía su cartel esta dijo que haría "lo que sea por el concierto, dispuesta a todo por el concierto, es que soy super fan de Bad Bunny".

En la plática, la joven también mencionó que sus papás no le querían dar dinero para ir al concierto porque siempre la consienten, y que quiere su dinero para el concierto.

"Es que no me quieren dar el dinero porque dicen que siempre me consienten y que en esto no me van a consentir, y pues ya quiero mi dinero para el concierto", mencionó la joven.

El hombre que le estuvo preguntando a la joven sobre el cartel le dijo que si porque no trabajaba en vez de exponerse y esta le dijo que "le da pereza" y que no le daba pena vender su virginidad.