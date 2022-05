¿Venganza del más allá? Pareja sale corriendo al descubrir el fantasma; creían que era su hija

Una pareja se llevó el susto de su vida mientras se encontraban viendo televisión, pues tal parece que la broma que en un principio hizo su pequeña hija, la aprovechó un supuesto fantasma para dar muestra de su presencia en la casa.

El video fue compartido en la red social TikTok, por el usuario @deundefdz, con el cual ha logrado reunir más de tres millones de likes, además de miles de compartidas.

En el video, que fue ambientalizado con música tenebrosa, se puede ver a una pareja mirando televisión, segundos después entra a la sala una menor con una cobija encima, simulando ser un fantasma, se acerca a la pareja y el padre la descubre quitándole el trapo.

Luego le pide que se vaya y a la menor no le queda de otra ante la petición del adulto, que salir de la sala, sin embargo tal parece que el que quiso aprovechar la broma fue un fantasma, para dar muestra de su presencia en la casa.

Segundos después, aparece de nuevo la prenda dirigirse hacia ellos y como ya había pasado una vez, el hombre se levanta para quitar la cobija, sin embargo esta vez se llevó un gran susto, pues debajo no había nada. En ese instante la pareja salió corriendo.

La publicación cuenta con más de 15 mil comentarios, muchos mencionando que fue algo sorpresivo y les causó miedo, mientras que otros ponen en duda si el fantasma es real o si se trata solo de un video “armado”.

“La niña: has tu parte y yo te pago; el fantasma: trato”, “el duende: ahora me toca a mi”, “el fantasma: novata aprende del maestro del susto”, “Ay Dios mío” y “ay no linduras”, son algunos de los comentarios que creen que el video es real.

Mientras que los que ponen en duda hicieron algunos comentarios como:

“Neta se lo creen? La segunda escena se ve el pie y luego la niña se acuesta para parecer que se desapareció” y “se nota que la niña cae al piso”.

Mira el video y juzga tú mismo.