¡Vestidos y alborotados! Arrestan a novio justo antes de casarse en Ecuador

El Guabo.- Las bodas siempre son momentos inolvidables, y sí que lo fue para un hombre arrestado por la policía cuando estaba a punto de casarse con su novia en El Guabo, Ecuador.

La ceremonia transcurría con normalidad, entre buenos deseos de los invitados, un vestido de novia color blanco y trajes elegantes por todos lados. Nadie esperaba que oficiales llegaron hasta la iglesia para llevarse al novio por incumplir la pensión alimenticia de una relación anterior.

Cuando los guardianes del orden irrumpieron, la reacción de los presentes fue sacar sus teléfonos celulares para documentar la situación, que tras ser publicada en redes sociales se hizo viral. El mejor momento en la vida de la pareja pasó a ser la burla de muchos y sorpresa de otros.

Los policías argumentaron que el sujeto debía varios meses de pensión, por lo que procedieron a llevarlo consigo sin importar el forcejeo y las súplicas de la mujer que se quedó "vestida y alborotada" en el pie del altar.

La fémina no pudo hacer más que llorar angustiada por lo sucedido, y porque su ansiada boda no se hizo como lo tenían planeado. Su reacción provocó que otros invitados empatizaran con ella e intentaran evitar la detención, algo que no lograron.

El momento fue tan llamativo, y se generó tal caos, que afuera de la iglesia se reunieron personas que transitaban por la vialidad aledaña para observar detenidamente.

