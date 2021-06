Vicente Fox explica que Fidel Castro sacó de contexto "Comes y te vas"

México.- Hay frases que dejan marcada la trayectoria de una personalidad pública, tanto del espectáculo, música como política, en el caso de los expresidentes no es la excepción. De Enrique Peña Nieto todos recordamos el "...no, menos. Como 5"; mientras que de Vicente Fox Quesada nadie olvidará el famoso "Comes y te vas".

Esta ocasión hablaremos sobre el origen de esa última frase, pues el mismo expresidente de México por el PAN explicó en entrevista con Luisito Comunica y Berth Oh cada detalle sobre las palabras dichas al entonces mandatario de Cuba, Fidel Castro.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Antes que nada daremos cómo contexto que la frase se dio en el marco de la Cumbre Extraordinaria de las Américas 2002, realizada en Monterrey, Nuevo León, en la que además del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, también fueron invitados otros líderes latinoamericanos.

Leer más: Asegura AMLO que a su gobierno le "importan mucho" el medio ambiente y las mujeres

Vicente Fox contó a Luisito Comunica que tras hacer la invitación, Fidel Castro no se mostró convencido del evento porque también participaría la nación que fungía como su rival político, con quien había mantenido fuertes roces.

El expresidente panista narró que para convencerle le ofreció sentarse de su lado derecho, mientras que George W. Bush estaría del izquierdo; además, le darían el discurso de apertura, considerado como el principal.

Sobre la icónica frase, explicó que la dijo en el mismo contexto de convencimiento, ya que aún con lo antes plan Fidel Castro no cedía. La siguiente propuesta del entonces presidente de México fue que viniera, se sentara a su lado derecho, comiera y ese mismo día por la tarde ya estuviera de regreso en Cuba.

Leer más: México necesita que Estados Unidos reduzca el tráfico de armas: Marcelo Ebrard

"Qué tal si comes y te vas para que no te arriesgues estar más tiempo del necesario en México o que vayas a terminar peleándote con el presidente Busch, vienes, das tu discurso, te sientas a mi lado, comes y te vas y en la tarde ya estás de regreso en Cuba", habría dicho Fox al fallecido presidente de Cuba.

Además, Vicente Fox afirmó que desconocía que su homólogo cubano estaba grabando toda la conversación, audio que posteriormente sacó públicamente para acusarlo de agresión en su contra.