Video: Hombre propone matrimonio a su novia con 5 anillos de compromiso

Estados Unidos.- Sabemos que planear una propuesta de matrimonio requiere de mucha creatividad para lograr sorprender a la pareja, y a veces una persona no decide qué es lo que más le gustaría al ser amado, en esta ocasión en redes sociales se viralizó una 'pedida de mano' en la que un hombre se arrodilló y ofreció a la novia no uno, sino cinco anillos de compromiso.

Sin duda, para elegir cómo realizar una propuesta de matrimonio entre las miles de opciones que existen, las personas dudan qué es lo que le gustaría a sus parejas, y una de las piezas claves de esta tradición antes de casarse, es el anillo de compromiso.

En redes sociales Brittney Miller compartió que su novio William Hunn le propuso matrimonio en una azotea de Atlanta, Georgia en Estados Unidos, a la que habían llegado en un viaje en helicóptero.

En una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, Brittney explicó que se suponía que iban a una cata de vino, pero en lugar de eso, dieron una vuelta en un helicoptero por la ciudad y aterrizó en una azotea, donde se encontraban algunos amigos.

Al bajar de la aeronave, William le dirigió unas palabras "Pensé que sabía lo que era el amor ... hasta que entraste a mi vida. No solo me ayudaste a darme cuenta que no quiero vivir sin ti ... sino que me di cuenta que no puedo vivir sin ti. Y tengo que pasar el resto de esta vida contigo", dijo en el video que compartió Brittney en una publicación de Instagram.

William con un estante con cinco anillos en la mano, se arrodilló y le preguntó si quería ser su esposa, y Brittney emocionada respondió que sí. El novio le dio a escoger entre los cinco anillos que más le gustaron para que ella eligiera uno o todos.

¡¡¡¡DIJE SI!!!! Me propuso no solo uno ... ¡sino los CINCO anillos entre los que estaba dividido! Más allá para hacer de este día uno que nunca olvidaremos. William, eres realmente una bendición. Eres mi mejor amigo, prometido, pronto será mi esposo y no puedo esperar para pasar el resto de mi vida contigo. La familia Hunn llegará pronto", compatió Brittney.

El video de la propuesta de matrimonio cuenta ya con 57 mil 034 reproducciones en Instagram y más de 7 mil me gusta en las fotografías. Pero eso no quedó ahí, sino que Brittney comparió un video, donde William grabó durante 30 días el anillo de compromiso y a ella sin que se diera cuenta que ya cuenta con más de 212 mil reproducciones. La pedida de mano se realizó el pasado 4 de abril de 2021.