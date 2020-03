Video: Madre llora en TikTok porque no hay pañales para su hija en tiendas

Estados Unidos.- Una mujer subió un video en Tiktok en el que no pudo evitar llorar al contar que no encontraba pañales para su hija en el supermercado a consecuencia de las compras de pánico que ha realizado la sociedad por los momentos de crisis que se viven debido a la pandemia del coronavirus o Covid-19.

Lauren Whitney, madre de cuatro hijos, subió un video a la plataforma desde un supermercado para mostrar a las personas las ramificaciones de las necesidades de almacenamiento en medio de pandemia.

La mujer manifestó que acudió a varias tiendas con la esperanza de encontrar pañales del tamaño de su hija, sin embargo en ninguna encontró, y se sentía derrotada al darse cuenta que probablemente no encontraría en ningún lugar.

"Cómo se supone que debo cambiarle el pañal a mi hijo si no puedo pagar 20 a la vez como tú?" pregunta a aquellas personas que compran demasiados artículos a la vez, provocando el desabasto de productos.

Lauren comentó a Buzzfeed que realmente no tenía la intención de subir el video y decidió mantenerlo en borradores, pero lo subió sin darse cuenta, y al volver a revisar la red social descubrió que se había vuelto viral.

"Me encantaría que la gente se dé cuenta de que toda esta compra de pánico y acaparamiento está dificultando las cosas a las familias de bajos ingresos o familias con un presupuesto limitado. Algunas personas no pueden llegar a las tiendas cuando llegan los camiones. Algunas personas no tienen dinero para ir cuando llegan los camiones porque les pagan más tarde", expresó la madre de familia.