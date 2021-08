Video: Mujer celebra su divorcio afuera del registro civil de Torreón con todo y músico

Torreón.- Muchas parejas después de experimentar un divorcio, viven un proceso de duelo que en la mayoría de veces es tristeza y depresión, pero el caso de esta mujer fue diferente y celebró con música, el video se volvió viral en redes sociales.

A través de TikTok el usuario @ivanblack5 compartió el video donde sale cantando mientras @anaisselack esta bailando para festejar su divorcio.

@anaisselack conocida como Jacqueline, de 31 años, llegó al registro civil número tres acompañada de música en vivo para celebrar y poner fin a esa etapa de su vida.

La joven mujer dijo que durante 13 años en matrimonio procreó a una pequeña, pero ahora decidió recobrar su soltería y realizó el trámite donde aprovechó el consejo de muchas parejas para tomarlo de la mejor manera.

"No soportar violencia de algún tipo y no soportar golpes a la primera huir de ese entorno, ya que los padres siempre dicen que el matrimonio es para siempre".

Reconoció que al principio el tomar esta decisión de terminar con su ex pareja no fue fácil ya que: "muchas veces, muchas mujeres se pueden identificar conmigo, tenemos miedo de empezar solas, imaginar que no voy a poder", dijo la joven.

Jacqueline aprovechó para escuchar varias melodías al exterior del registro ubicado frente a la Alameda Zaragoza donde el músico Iván Black interpretó algunos temas sobre el ex amor.