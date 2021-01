Video: Perrito se pasea en caballito y se vuelve viral en TikTokk

México.- A través de TikTok circula el video viral de un hombre que pasea a su perrito en un caballito, la máquina que funciona si insertas una moneda.

El usuario de TikTok @frenchielife805 compartió el tierno video donde se muestra como un hombre pasea a su perrito en la maquina y el canino se le ve disfrutando el juego moviendo la cola.

El video en TikTok tiene más de 686 mil likes y más de 11 mil comentarios, ya que los usuarios les pareció tierno ver al perrito jugando.

Al parecer el video fue grabado en en México, ya que se encuentran afuera de una carnicería llamada La Bonita y el dueño del perro viste con ropa de campo.

El video de TikTok esta acompañado con la canción de Be My Baby de The Ronettes. Cabe señalar que la cuenta de TikTok que compartió este video, tiene más grabaciones con sus mascotas, por lo que se cree que es un amante de los perros.

