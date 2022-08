Video de avión aterrizando a escasos centímetros de turistas te dejará helado. VIRAL

En redes sociales se ha hecho viral el aterrizaje de un avión en el aeropuerto de Scíathos, en pleno mar Egeo, Grecia, debido a que pasó muy cerca de las personas que se encontraban en aquel lugar.

Según el portal Daily Record se trata de un Airbus A321neo, cuyos pilotos lograron un aterrizaje perfecto al poder aprovechar una mayor cantidad de pista, una situación que enciende la adrenalina de decenas de personas que acuden a este sitio como si fuera un atractivo turístico improvisado.

Este lugar donde se tomaron las imágenes es público y no pertenece a las instalaciones del aeropuerto, por lo que no es posible limitar su entrada. No obstante, se tuvieron que introducir señales alertando sobre el peligro presente como medida de disuasión.

Pese a ello, los esfuerzos de las autoridades han sido en vano porque cada vez más personas acuden para ver y escuchar tan cardíaco espectáculo.

Según especialistas aeronáuticos puede parecer que el avión se aproxima demasiado, pero lo cierto es que este tipo de maniobras se realizan de un modo concreto al depender de múltiples variables.

En esta ocasión, los pilotos de la aeronave buscaron, principalmente, aprovechar el máximo posible de pista disponible. Como consecuencia de ello, se han obtenido unas imágenes que destacan por la proximidad que hay entre el tren de aterrizaje del aparato y las personas que están ahí para contemplar la llegada a tierra.

A pesar del excelente trabajo de los pilotos, es importante tener en cuenta que este tipo de actitudes son peligrosas. Los motores desprenden mucho aire, por lo que pueden ser capaces de generar rachas de viento muy intensas en un pequeño espacio de tiempo. Esto podría provocar caídas y golpes en las personas que esperan que los aviones pasen frente a ellos a unos pocos metros de altura.