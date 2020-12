Video viral: Profesor rompe en llanto durante clase en línea por sorpresa de sus alumnos

Desafortunadamente la pandemia de Covid-19 ha obligado a millones de estudiantes a tomar clases desde casa, esto con la finalidad de evitar una propagación del virus, sin embargo, contrario a lo que muchos pensaban, esta estrategia resultó ser bastante complicada pues no se cuenta con la atención necesaria para abordar los múltiples temas escolares y sobre todo existen algunas personas que no cuentan con las herramientas necesarias. Cabe señalar que esta situación no solamente ocurre con los alumnos sino también con los maestros que deben adecuar su modificar su modo de trabajo.

Esto último parece que un grupo lo tenía bastante claro, por esa razón decidieron preparar una sorpresa para su maestro, misma que se publicó en Tik Tok y en cuestión de horas se había vuelto viral en Internet, desatando gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los usuarios.

Desde luego que a partir de las clases en línea comenzaron a surgir muchísimos casos en lo que se podía ver el deficiente trabajo de los profesoras, como fue el caso de uno que se burló cruelmente de su alumno con autismo, o el la vez que una maestra trató irrespetuosamente a su grupo, no obstante, esta historia es todo lo contrario ya que solo se resume en lágrimas de felicidad. Resulta que un grupo de alumnos preparó una sorpresa para su maestro en plena clase en línea por Zoom.

Mi salón y yo decidimos sorprender a nuestro GRAN maestro (el profe Tilo). Nos pusimos de acuerdo para agradecerle y esta fue la reacción. ¡Fue un gran regalo en estos tiempos tan complicados!", escribió el joven Rodrigo Leal en su cuenta de Tik Tok.

En las conmovedoras imágenes se puede ver la bella reacción del profesor al ver como todos sus estudiantes mostraban letreros con bellas palabras dedicadas a él. "Muchas gracias" se leía en la mayoría de ellos.

Simple y sencillamente el maestro "Tilo" no pudo contener las lágrimas por su grata sorpresa. "Yo soy muy llorón, advierto. Muchas gracias. Ay, qué lindos todos. Qué regalo tan hermoso", dijo totalmente conmovido.

Como era de esperarse esta grabación se viralizó en Tik Tok y luego pasó a otras plataformas como Facebook, Instagram y Twitter. Además, generó gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes felicitaron a los alumnos por su noble gesto e incluso algunos se motivaron a preparar algo similar para sus maestros.