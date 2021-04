Video. Alumno se juega su calificación en un enfrentamiento con su profesor en Call of Duty

Un atrevido alumno arriesgó su calificación y le ofreció una propuesta a su profesor, la cual fue enfrentarse en el popular videojuego Call of Duty: Warzone, así fue como se jugó el 10 el estudiante.

El maestro también es tiktoker, aceptó sin dudarlo la apuesta de parte de su alumno y aprovechó la plataforma para presumir el resultado de la partida en Call of Duty en un video.

Fue el mismo profesor quien subió un video en donde mencionó el reto entre él y su alumno:

El otro día me encontré con este mensaje: 'Profe, un pvp (player vs player, enfrentamiento directo en lenguaje gamer, y si gano me pone 10 y si pierdo me reprueba', y, pues, esto fue lo que sucedió..., dice el maestro Juan Holguín.