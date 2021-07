Video. Chico utiliza sapo como arma para aniquilar insectos

El video fue compartido originalmente por un usuario de TikTok, y en él se puede ver cómo un chico toma con su mano a un sapo, como si de una arma se tratara, apuntando a los insectos para que este los aniquile.

El niño se aproxima con el sapo en mano a los lugares en donde se encuentra algún insecto, para que esta accione contra ellos con un lengüetazo que los conduce hasta su interior; es decir, ¡que se los coma!

El pequeño clip se ha vuelto viral en redes socales debido al ingenio del joven al usar al sapo como un arma más que eficaz para combatir a los insectos que merodean en su hogar.

No obstante, también hay quienes se han manifestado en contra de esta acción, pues aseguran que podría tratarse de explotación animal, al obligar al bofónido a comer insectos a diestra y siniestra.

Respecto a esto, un internauta comentó lo siguiente: "¿No entiendo todo el llanto? Ella está alimentando a su mascota. Si no tuviera hambre, dejaría de comer. El hecho de que el niño lo narre como un arma divertida no afecta a la mascota que come".