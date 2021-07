Video. Hombre firma el divorcio al son de un grupo musical para festejar

Un hombre que llevó a un grupo musical a las instalaciones del juzgado para firmar el divorcio se viralizó en minutos en diferentes redes sociales y circula un video.

El hombre de quien se desconoce el nombre festejo al son de la música luego de firmar el divorcio y cantó a todo pulmón tras quedar soltero.

Se dice que este inusual hecho ocurrió en el estado de Coahuila, algunos cibernautas le aplaudieron y otros lo criticaron por ser "inmaduro".

En el video se escucha como el hombre canta, "Muchos han tratado domar este potro, más no me he dejado"...

Y tú ¿Qué opinas?, ¿Harías lo mismo?, ¿O te pondrías a llorar?