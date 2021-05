Video. Marko Cortés se cae del escenario en San Pedro, Nuevo León

Nuevo León.- Al finalizar un evento en San Pedro, Nuevo León, el dirigente del PAN Marko Cortés se cayó del escenario al finalizar su participación frente al micrófono.

Fue durante la mañana de 21 de mayo que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional se encontraba en San Pedro, durante un mitin político junto a Mauricio Fernández Garza, Luis Susarrey y Fernando Larrazabal.

En el video difundido a través de redes sociales, se puede apreciar el momento en que Marko Cortés se aleja del micrófono y comienza a saludar a los candidatos panistas que lo acompañaban en el pequeño escenario.

En cuanto termina de saludar al último candidato que estaba alineado, el pie de Marko Cortes se sale del escenario, y al no encontrar suelo sólido pronto, se va hasta el suelo.

Al parecer el suelo se encontraba con alfombra, e inmediatamente, el staff y personas que acudieron al mitin acudieron a auxiliar al dirigente del PAN a ponerse en pie de nuevo.

Aparentemente ileso, Marko Cortés se levantó de la caída y en lo que restó del día continuó con los eventos políticos en Nuevo León.

"Ojalá no se haya lastimado. No coincido con el señor, pero no se le desea mal a nadie. No son enemigos, solo mexicanos que piensan distinto", comentó el usuario @LEGG13215261 sobre el video de la caída del dirigente del PAN.

Pues al viralizarse en distintas redes sociales, cientos de personas comentaron el video, algunos a modo de burla por atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador o al partido político Morena.

Mientras que otros seguidores del PAN festejaban que se levantara tras caerse, y que eso no lo detuvo de seguir los eventos políticos programados para este viernes.