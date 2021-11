Video. "Todo es de laminita pero no importa es mía", muestra orgullosa su casa y la adoran en redes

Una mujer mostró en un video de Tik Tok su humilde casa la cual presumió con orgullo, haciendo que los usuarios de redes sociales se conmovieron y la amarán por su humildad.

En el video la mujer dice que su casa es "de laminita, pero mía", muchos quedaron conmovidos por lo que la mujer ha logrado con tanto esfuerzo generando diversas reacciones.

El video fue grabado por Laura Miraflores quien da un recorrido por su hogar advirtiendoles a los demás que apenas va empezando su proyecto de su hogar, considerando que no hay casas feas ni humildes siempre y cuando todo esté como debe de ser.

Esta es mi casa, para que vean que no hay casa fea vamos empezando pero me gustó. Todo es de laminita pero no importa, es mía... La casa es mía, de mi esposo, de mis hijos, y de quien guste venir a visitarnos. Me encanta mi casa.", dice Laura en el video.

En la grabación subida en la red social se ve la casa en construcción, con paredes sin enjarrar ni pintar, techo de lamina, algunas sábanas que sirven como puertas, pero a pesar de eso todo se ve muy limpio y ordenado.