Videos. Grupo de monjas hacen TikToK y se vuelven virales

Estados Unidos.- Un grupo de monjas se volvieron virales luego de grabar en TikTok llevan solamente tres videos y ya son seguidas por más de 50.000 personas, la cuenta es Daughters of St Paul (Hijas de San Pablo).

En TikTok las monjas católicas aparecen haciendo videos ya tienen más de 860.000 "me gusta" y millones de reproducciones, su publicación más popular tiene alrededor de 3,3 millones de visitas.

En los videos salen varias monjas y de manera divertida y al ritmo de la canción "It´s Tricky", las religiosas dan a conocer sus preferencias como la oración matutina o vespertina, el adviento o la cuaresma, los suéteres azules o los negros, entre otras cosas.

Se estima que el grupo de monjas es de Boston (Massachusetts, Estados Unidos), mismas que en su más reciente video de TikTok aparecen dos de ellas manteniendo una charla usando laletra de una cancion, "Is This Available".

Este TikTok ya alcanzó 1,5 millones de reproducciones, más de 270.000 "me gusta" y superó los 5.800 comentarios.

Una de ellas fue entrevistada por un medio local y explicó que la misión de su congregación es "llevar a Jesús al mundo utilizando los medios de comunicación más modernos y eficaces".