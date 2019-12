Viernes 13: los mejores memes para este día de mala suerte

Ha llegado el temido viernes 13, ese día famoso por ser de la mala suerte, cuando miles salen a las calles temerosos de que algo en su día salga mal por el simple motivo de que es viernes 13.

Y por supuesto, no podían faltar los memes alusivos a la infame fecha, los cuales no han dejado de difundirse en redes sociales para risa de algunos y superstición de otros.

Al parecer, el origen de esta fecha no es tan antiguo, sino que se remonta a principios del siglo XX. En 1907, Thomas Lawson publicó el libro "Friday, the Thirteenth" (Viernes Trece), que narra la historia de un corredor de bolsa que elige esa fecha para hacer colapsar la bolsa de valores. Al año siguiente, incluso The New York Times publicó sobre las superticiones en torno a la fecha.

La cereza en el pastel vendría hasta 1980 con la franquicia de películas "Viernes 13", protagonzadas por el temible Jason Voorhes, uno de los personajes más emblemáticos del cine de terror. Por eso no es de extrañar que Jason aparezca en la mayoría de los memes sobre el viernes 13, tal como los que aquí te mostramos:

¡Despierten, Simpsonitos! Ya es #Viernes13 ¿No quieren ver mi nueva sierra y mi máscara? pic.twitter.com/93wPxxDy3j — Bart (@SimpsonitoMX) December 13, 2019

Hoy es el último #Viernes13 del año. No olviden que Jason anda suelto. pic.twitter.com/6JTDBsfAMl — Mina Simpson (@MinaSimpson7) December 13, 2019

-¿Salimos hoy?

-No puedo, es viernes 13.

-¿Eres supersticioso?

-No, me pagan el 15. — Tola y Maruja (@Tolaymaruja) December 13, 2019