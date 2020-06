Viral: Abuelito juega Pokémon Go con 64 teléfonos al mismo tiempo

China.- Para los videojuegos no hay edad, y este abuelito lo ha demostrado, Chen San-yuan, originario de Taiwan, China, es un aficionado del Pokémon Go, conocido en todo el mundo por su peculiar forma de jugar, pues no utiliza un teléfono celular, si no ¡64 teléfonos!.

La historia de este hombre de avanzada edad se ha vuelto viral en redes sociales en varias ocasiones, ya que cada vez aumenta más el numero de dispositivos para jugar.

Chen San-yuan, de 70 años de edad, adaptó los teléfonos a su bicicleta para recorrer cómodamente las calles de Taiwan, en busca de Pokémon.

Por si fuera poco, el hombre aseguró que de ser necesario, agregará mas dispositivos a su vehículo, algunos mencionan que podría incluso romper algún récord.

Las insólitas imágenes de este abuelito se han vuelto tendencia en redes sociales, generando miles reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes también recordaron a una abuelita de 90 años que hace poco consiguió un Récord Guinness por ser la gamer más anciana del mundo.

