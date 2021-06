Viral: Papá pilló a su hijo en protesta y lo regañó enfrente de la policía, Bogotá

Colombia.- A través de redes sociales circula el video de lo parecer ser un joven sentado en un andén y cabizbajo ante el regaño que le dio su padre delante de los policías y otras personas que se encontraban en una de las protestas este miércoles en Bogotá.

"... ¿A qué vino, hue...? De malas. ¿A qué vino? A protestar a qué... Dígame una sola razón, a qué vino a protestar. Con mentiras, con tantas mentiras... no sabe un cu... del país y viene a protestar acá", le regaña el padre a su hijo.

De acuerdo con la grabación que comparten miles de usuarios en redes sociales, el regaño al joven se dio cerca de la 1:00 am de este jueves, cuando ya se había terminado gran parte de las marchas de ayer en Bogotá.

Al ver la actitud silenciosa del muchacho, el papá siguió reclamándole en público y fue captado en video.

Cabe señalar que no se conocen los detalles exactamente de lo ocurrido previamente, pero a juzgar por la escena, el joven habría sido detenido por la Policía, junto a otros de sus amigos protestantes.

"Viene a protestar acá. Vea cómo lo tienen. Dígame una sola razón, a qué vino a protestar. Una, una y no más, y se la acepto. No sabe nada, no sabe ni mier... del país", continuó el padre con su regaño.

En el video que se encuentra en redes sociales, ya tiene más de 50 mil reproducciones en diferentes plataformas.