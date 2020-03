Viralizan "No son vacaciones" ante decisión de SEP de suspender clases por Covid-19

México.- Debido a la decisión de la Secretaría de Educación Pública de suspender las clases en todos los niveles, se volvió viral "No son vacaciones", ya que personas estarían haciendo planes de viajar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este día la decisión de suspender clases a partir del 20 de marzo, y adelantar las vacaciones de Semana Santa como medida preventiva de posibles contagios del nuevo coronavirus Covid-19.

Debido a que la SEP anunció que se adelantarían las clases a partir del 20 de marzo hasta el 20 de abril, usuarios de las redes sociales manifestaron su preocupación ante esto, ya que se causaría malentendido en la población y lo tomarían como vacaciones causando una propagación mayor de la pandemia.

La SEP hizo un llamado a la población a realizar aislamiento voluntario, sin embargo, esto fue dicho después de anunciar como "vacaciones" la suspención de clases.

"No son vacaciones" rápidamente se viralizó en Twitter, donde los usuarios subrayaban que no se trataba de vacacionar, sino de tomar medidas de prevención y evitar lugares concurridos, para que el Covid-19 no se propagara

No son vacaciones, si la SEP suspendio clases es para evitar que se expanda el contagio, no para que se vayan a Guayabitos, Puerto Vallarta o Acapulco en familia, tantita madre porfa

Señaló una usuaria en Twitter.