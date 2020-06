Viralizan video de un hombre “hablando” con un alien

En redes sociales ha comenzado a circular un extraño video de dudosa procedencia, donde se ve a un hombre entablando una conversación con lo que parece ser un Alien.

El video fue compartido por el usuario, Rodrigo Giraldo V., quien a menudo acostumbra a subir contenido relacionado con aliens, ovnis y todo lo que tenga que ver con vida extraterrestre.

CONTAMOS CON UN PROGRAMA QUE DETECTA SI UN VÍDEO HACE PARTE DE UNA PELÍCULA. EN ESTE CASO, NO LO ES", explicó el hombre.

En la grabación se puede ver perfectamente a un sujeto hablar sin pena alguna con el ser extraño, el cual tiene una altura similar a la de él y su piel es de color gris oscuro.

¿ Y ESTO QUÉ RAYOS ?



ACLARACIÓN IMPORTANTE: CONTAMOS CON UN PROGRAMA QUE DETECTA SI UN VÍDEO HACE PARTE DE UNA PELÍCULA. EN ESTE CASO, NO LO ES !! pic.twitter.com/39RaW8YdO2 — Rodrigo Giraldo V. (@rogival) June 3, 2020

La grabación de 26 segundos, no cuenta con un audio original, por lo que no se puede escuchar lo que ambos platican. Sin embargo, no deja de ser aterrador.

Cabe señalar que durante los últimos días el tema de los aliens ha tomado mucha fuerza en redes sociales, luego de que supuestamente Anonymous, amenazara con revelar los crímenes secretos del Área 51. Además, se reveló un audio donde aparentemente se daba a conocer que seres de otro planeta planeaban atacar la Tierra.

