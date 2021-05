Vuelve #LadyChispitas: pide pastel de Día de las Madres para compensar críticas en redes sociales

La mujer bautizada en redes sociales como #LadyChispitas por reclamar a una repostera la venta de un pastel en buen estado que no le gustó a su nieto, ha reaparecido para exigirle a la vendedora que le regale un pastel por el Día de las Madres a fin de "reparar el error".

La novedad del caso que se volvió viral en redes fue dada a conocer por Marina Aguilar, la mujer que vendió el pastel a #LadyChispitas, quien compartió las capturas de conversación de la nueva exigencia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La mujer comienza quejándose con la repostera del alcance que tuvo en redes sociales su reclamo, asegurando que ha recibido mensajes de odio en su cuenta de Facebook e incluso ha recibido burlas en su trabajo.

Leer más: Reto viral: encuentra el celular oculto en la alfombra en menos de 15 segundos

Hola nena buens. Keria decirte que esto se bolbio una locura. Tengo muchos mensajes de odio en mi feis. NO se con k intension lo hicistes. Y la berdad hasta burlas me causo en mi trabajo y eso no se vale (sic)".

Posteriormente, #LadyChispitas le ofrece a la vendedora la "oportunidad" de reparar su "error", por lo que le pide que le obsequie un pastel por el 10 de mayo.

Quiero darte la oportunidad de reparar el herror. No me lo des para mis nietos. Damelo para mi, para mi does de mayo (sic)", plantea.

Acto seguido, la clienta llamada Sonia intenta convencer a Mariana explicándole que de esa manera lograría evitar que su negocio salga perjudicado, por lo que queda a la esperea de recibir una respuesta.

"Te conbiene porque asi tu negocio no keda mal. Abisame si te interesa (sic)", concluye la señora.

Imagen: Captura de Facebook

En respuesta, la vendedora de pasteles le asegura a la mujer que no está interesada, y que aunque su error fue publicar la conversación que se volvió viral, ella está equivocada al intentar amedrentarla con perjudicar su negocio.

"Buenos días Sra Sonia. No no me interesa. Si bien hice mal en publicarlo, su error fue intentar amedrentarme con sus supuestas influencias. Metió a gente que no tenía nada que ver como el pobre hijo de su comadre y hasta gente que le aseguro, ni la conoce", le dijo.

Debido a que #LadyChispitas fue quien estuvo bloqueando a Mariana de sus redes, ella le dice que ha resolvido bloquearla esta vez para zanjar el asunto, a la vez que afirma haber recibido mensajes hostiles por parte de familiares de la clienta.

"Para mí ha sido muy desgastante recibir mensajes (supongo que de sus familiares) que no son muy amigables ni mucho menos respetuosos. Y yo creo que a usted JAMÁS le falte al respeto. Ni intenté buscarme por otros medios, y espero que Dña Cynthia no le de mi número personal porque ahí si usted se puede meter en un problema y yo no hablo de influencias pero si usted insiste en algo que NO PUEDE NI VA A SER, entonces tomaré otras medidas para que ya no me moleste", añadió.

Imagen: Captura de Facebook

Leer más: Hombre enviste a un grpo de personas con autómovil; su madre está entre los afectados

Por último, la repostera recalca a Sonia que no puede devolverle el dinero del pastel para sus nietos, pues ella se comió el producto y los reembolsos no aplican por colores erróneos de 'chispitas', tras lo cual se despide y la bloquea de Facebook.

Como era de esperarse, la nueva exigencia de #LadyChispitas también se ha vuelto viral en redes sociales, provocando reacciones de burla en miles de usuarios que consideran excesiva la demanda de la señora.