WhatsApp cae a nivel mundial y usuarios reportan fallas

México.- No es tu internet, nuevamente WhatsApp presentó problemas durante esta tarde a nivel mundial este martes 14 de julio y usuarios de Twitter reportaron el problema a través de memes.

De acuerdo con el sitio Downdetector, las fallas se presentaron no solo en México, sino en Estados Unidos, Venezuela, Perú, Brasil, Alemania, Reino Unido, Italia y España principalmente.

Entre los problemas esta la falla de no poder conectarse en WhatsApp Web o no generar el código QR para ingresar, además de que algunos mensajes no terminan de enviarse en grupos de WhatsApp, pero en algunas conversaciones individuales no se presentan problemas.

Usuarios de Twitter reportaron el problema y señalan que en plena pandemia de Covid-19, este tipo de errores genera dificultades con el "home office", ya que usan esta red social para coordinar trabajo a distancia.

Cuando se cae Whats App y vienes a Twitter a confirmar si se ha caido pic.twitter.com/caV6m2zyir — Nico������‍♂️ (@Nicosurferito) July 14, 2020

Así que en lo que esperamos a que se restablezca, te compartimos algunos memes, no te preocupes porque tu crush no te responda, de seguro también le falló WhatsApp...

Yo sin recibir mensajes del trabajo porque se cayó #WhatsApp pic.twitter.com/g1XzskXuuY — Angélica (@angye04) July 14, 2020

Yo, después de venir a Twitter a confirmar que WhatsApp se cayó... otra vez.#whatsappdown #whatsapp pic.twitter.com/Q2yDU9K99l — Uziel Cerda (@uzielcerda) July 14, 2020

Entrando a twitter para corroborar si a las otras personas tambien se les cayó Whatsapp pic.twitter.com/xicfl2vakn — Gian de Chivilcoy (@Gianvella_) July 14, 2020

Todos viniendo a Twitter para verificar si es el internet o los datos #whatsapp pic.twitter.com/KQCTGyO8Eo — LEO MONROY (@LEOMONR) July 14, 2020

