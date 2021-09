WhatsApp será más inclusivo y ofrecerá emojis de hombre embarazado y persona no binaria

México.- Quizá últimamente has escuchado el termino "no binario", ya que las nuevas condiciones sociales, muchas personas no se sienten identificadas con un género. Debido a esto, la aplicación de WhatsApp decidió ser más incluyente con los nuevos emojis de hombre embarazado y de persona no binaria.

La aplicación de WhatsApp lanzará el nuevo emoji de un hombre embarazado y cada vez son más las empresas que se suman a ser más inclusivos y dar visibilidad a la comunidad LGBT+ y Unicode se unió a esto.

Cabe señalar que Unicode es la empresa encargada de proponer y regular los emojis que se usan en redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp y Telegram.

Y por motivo del Día del Emoji que se estableció el 17 de junio, Unicode dio la noticia que lanzara estos nuevos emojis, entre estos los del hombre embarazado y estará disponible este septiembre.

Entre los nuevos emojis, también se encuentra el de una persona no binaria embarazada.

La empresas agregó que estos íconos tiene el objetivo de tener más inclusión y las personas que se identifiquen con estos, pueden usarlos libremente mientras navegan en sus redes sociales.