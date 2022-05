Y tú, ¿qué harías? Sube a bailar con su hijo al verlo solo y triste en su graduación (VIDEO)

Bragança Paulista.- Las graduaciones escolares siempre suelen ser momentos que generan emociones y quedan grabados en la mente, sin embargo, no todo el tiempo las cosas salen como fueron planeadas. Este es el caso de un niño llamado Davi Lucca, quien fue plantado por sus compañeros de coreografía en la graduación del preescolar en el municipio Bragança Paulista, São Paulo, Brasil.

El niño se veía solo y triste sobre el escenario mientras los otros infantes bailaban con quienes habían practicado, en una escena notoriamente incómoda para todos los presentes, hasta que su profesora se acercó para que saliera del espectáculo.

Davi Luccas quedó con la cabeza abajo a un costado del templete hasta que llegó Tabata Tavares, su madre, le dijo algo al oído y comenzó a imitar los pasos que realizaban los otros menores de edad que seguían la coreografía.

La mujer dijo a G1, que tomó la decisión para que el día de su hijo no se arruinará, hecho que le hizo ganar una de las más grandes recompensas, lindas palabras de su descendiente, quien le dijo que era la mejor bailarina.

"Yo estaba frente al escenario animándolo para que fuera con sus amigos, para que siguiera bailando, pero hizo un puchero y yo sabía que iba a empezar a llorar. Le pedí a la coordinadora que fuera por él y ella me lo trajo para consolarlo", dijo la fémina al medio citado.

Mientras la madre se movía al ritmo de la música, su hijo de a poco comenzó a reintegrarse, hasta que ambos parecían saber a la perfección cual era el plan de baile. Cabe destacar que la mujer no conocía la coreografía.

"No conocía ningún paso. Yo miraba a los niños y los imitaba. Todavía seguía diciendo que tenía que ir más rápido o más lento. Cuando terminó, me dio una sonrisa que valió la pena. No quería que quedara como un mal día para él", confesó.

Fue así como un mal momento fue transformado en algo inolvidable por el amor de una madre dispuesta a todo por su hijo.