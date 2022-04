¿Ya lo viste? Will Smith enseñó a niño a dar cachetadas (VIDEO)

Estados Unidos.- Parece que la polémica de la agresión de Will Smith al comediante Chris Rock en la entrega de los Premios Oscar 2022 no se detuvo ahí, pues el momento fue recreado por el actor de Soy Leyenda para enseñarle a in niño a dar una cachetada.

El video que ha inundo las redes sociales fue compartido por TMZ y en él se muestra como Will Smith da paso a paso las instrucciones al menor para golpear como se tratara de una escena de acción, debido a que este golpe es simulado.

En la grabación se también se aprecia como el actor pone su mano cerca del rostro del menor y luego la golpea con su otra mano para simular el sonido de un golpe.

En esta acción Will Smith pide al niño que, al momento de escuchar el golpe, voltee la cara siguiendo el golpe para que simule una cachetada real.

Tras realizar esta acción, los asistentes aplauden a Will Smith y acompañan la alegría con una serie de risas y carcajadas.