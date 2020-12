¡Ya se le subió!, reaparece el "agarrando señal" humillando a empleados de un restaurante

Sinaloa.- El pasado mes de noviembre comenzó a circular en redes sociales el video de un sujeto que había tenido un accidente automovilístico por conducir bajo la influencia de alguna droga, el joven, se volvió viral en Internet, debido a que las autoridades le hicieron un tipo de interrogatorio y lanzó una serie respuestas bastante descabelladas, simplemente no tenían coherencia, incluso aseguró ser un "físico nuclear de Chernobyl en Ucrania".

Desde luego que esta publicación generó la risa de miles de internautas en todo México, y en cuestión de horas todas las plataformas de la web estaban inundadas por su video, imágenes y memes. Sin embargo, resultó ser un video preparado, el joven se hace llamar "Luisito Time" y se caracteriza por este tipo de comedia.

Tanta fue su repentina fama que comenzó a realizar comerciales para empresas locales como restaurantes, agencias de vehículos y hasta sex shops. Su cuentas de Instagram y Facebook comenzaron a crecer a pasos agigantados y al lugar donde iba tomo mundo le pedía una fotografía.

No obstante, recientemente se dio a conocer un video que podría acabar con su temprana carrera como comediante e influenciar. Resulta que se grabó a si mismo cuando decidió confrontar a trabajadores de un restaurante de comida oriental. Se puede escuchar que Luisito Time alega que recibió menos cantidad de comida de la indicada en el menú, por lo tanto señala que se trata de un robo.

"No se me hace justo que estén robando osea, son 20 gramos, pero, ¿por qué chingados le ponen 530, si son 510 gramos?. Por eso lo mande a llamar", dice el influencer en tono molesto. Ante esta situación el gerente del lugar intenta explicarle que durante el proceso de cocción la comida suele aligerarse un poco y por eso disminuye su peso, sin embargo, el joven no aceptó explicaciones.

Imágenes del video viral que lo volvió famoso en noviembre pasado/ Especial

Lo realmente curioso es que el cómico llevaba una bascula, como si fuera algo normal llevar este objeto entre las pertenencias a la hora de salir.

Desesperado por la situación, el encargado le indica que todo será cortesía, como forma de enmendar el error, sin imaginar que esto empeoraría la situación.

A ver, a ver, para empezar, ¿ustedes creen que no tengo dinero para pagar su arroz o la chingadera esa que me trajeron?. Quédense con todo ese dinero mira, lo que gano en tun puto día", dijo el joven mientras arroja decenas de billetes sobre la mesa.

Segundos más tarde alardea sobre su estatus social y asegura ser todo un éxito en redes sociales, calificando como "robo" el servicio del restaurante. Finalmente, asegura que no hay vuelta atrás y que "ya están quemados".

La publicación se volvió viral al igual que sus anteriores videos ,pero a diferencia, que en esta recibió cientos de reacciones y comentarios negativos por parte de los internautas. "Eres una vergüenza, prepotente y mal educado. Recuerda que todo lo que sube, baja, y tal vez algún día también te humillen así como estas humillando a este señor con su personal", criticó un usuario bastante molesto.

A pesar de que la publicación ha despertado indignación, no podemos dejar pasar el hecho de que este tipo de contenido es el que "Luisito Time", está acostumbrado a ofrecer para sus seguidores, es decir, aparentemente todo parece ser actuado. Lo mismo ocurrió cuando se volvió famoso con su "agarrando señal", miles de personas creyeron que en verdad se trataba de un video real hasta que luego de demostró que todo era una broma.