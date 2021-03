"Yo no choqué, me chocaron", así luce Dulce 14 años después de video viral

Monterrey.- "Yo no choqué, me chocaron", tal vez se te haga conocida esta frase, aunque no lo creas esta surgió de un video viral del 2007, una joven en estado de ebriedad que acababa de chocar, al preguntar que había pasado ella contestó así, momento que quedó grabado por cámaras de televisión, desde entonces han pasado 14 años y así es como luce la protagonista del video.

La joven que aparece en la grabación se llama Dulce Sarahi, tal vez nunca creyó que un choque la volvería tan viral, tanto que se hicieron parodias y remix del hecho, tras su fama instantánea se creó una fan page donde compartía su día a día.

Dulce chocó en Eugenio Garza Sada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ella relata en el video que un carro la interceptó, al preguntarle si no le había pasado algo ella dice que le dolió la cabeza.

Yo no choque, me chocaron", ¿Quien te chocó? pues un carro

Al preguntarle si andaba tomando ella les dice a los reporteros que si porque no se preocupan en saber cuál fue el problema del choque.