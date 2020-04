Youtuber con coronavirus rompe cuarentena solo para comprar pizza

CDMX.- Un Youtuber de origen venezolano pero que radica en México, ha provocado indignación en redes sociales luego de que aparentemente diera positivo en covid-19 y aún así saliera a la calle solo para comprar pizza.

"Soy David Show", acostumbra a subir en su canal videos sobre diferentes sitios de comida y lugares turísticos, actualmente cuenta con casi 130 mil suscriptores.

En su mas reciente video, recibió una ola de criticas por parte de los internautas, pues a pesar su padecimiento salió a la calle de manera irresponsable.

Cabe señalar que hace días, compartió imágenes donde aparentemente personal de la Secretaría de Salud, acudió a su domicilio para realizar las pruebas pertinentes, las cuales según el youtuber, dieron positivo.

Sean bienvenidos a una estupidez más de las mías. Me siento mejor, aunque pasó lo que algunos me estuvieron deseando en el video anterior; y me dio, me dio la cosa esa. Y todos los síntomas, la cosa respiratoria, todo lo viví”