Dinamarca.- ¿Qué más podríamos esperar de este 2020?, como si no fuera suficiente con una pandemia mundial, terremotos, plagas, incendios y muchas cosas más, todo parece indicar que un apocalipsis zombie está por iniciar; millones de visones que fueron sacrificados hace algunos días en Dinamarca para prevenir una cepa mutante del coronavirus han comenzado a emerger de la superficie como si se tratara de una película de terror. La noticia se ha vuelto viral en Internet.

¡Tranquilo!, afortunadamente no se trata de algún evento paranormal, pero aun así no deja de ser algo desafortunado. Lamentablemente todos estos animalitos tuvieron que ser sacrificados por temor a que una nueva enfermedad se expandiera por la población humana, pues anteriormente ya se habían contagiado 12 personas y esto era una fuerte amenaza para la eficacia de una futura vacuna. ""El virus mutado a través de los visones podría representar un riesgo de que futuras vacunas (contra el covid-19) no funcionen como debería", declaró la primera ministra Mette Frederiksen en su momento.

Ante esta situación se tomo la decisión se sacrificar entre 15 y 17 millones de visones para descartar cualquier complicación pues la crianza de estos se calificó como "un riesgo muy elevado para la salud pública".

De esta masacre se tomaron las fotografías más desgarradores de los últimos años, lo cadáveres de los animales apilados listos para ser enterrados generaron gran sensibilidad en los usuarios. Desde luego que cientos de organizaciones en contra del maltrato animal se manifestaron en contra de estas acciones por parte de las autoridades de Dinamarca pero nada se pudo hacer.

¡Zombies en Dinamarca! visones sacrificados para prevenir Covid-19 emergen de la tierra/ EFE

Por si eso no fuera suficiente, los cuerpos sin vida comenzaron a emerger nuevamente a la superficie, generando el asombro de los trabajadores. De acuerdo a información de algunos especialistas, esto ocurre como consecuencia de los gases que se producen durante la descomposición de los restos, por lo tanto han regresado al campo para enterrarlos otra vez.

Afortunadamente esto no representa riegos de contagios, según expertos, no obstante, las imágenes han desatado terror en redes sociales, incluso lo calificaron como un ataque de "visones zombies".

¡Zombies en Dinamarca! visones sacrificados para prevenir Covid-19 emergen de la tierra/ AP

“En relación con la descomposición se forman gases, lo que hace que el visón se expanda un poco (…) De esa manera, en el peor de los casos, son empujados fuera del suelo”, dijo Thomas Kristensen, portavoz de la Policía Nacional al medio extranjero The Daily Mail.

Cabe señalar que demás de las criticas a nivel mundial por parte de organizaciones animalistas, personas que viven cerca del terreno se han quejado con las autoridades por la fuerte ola de olor desagradable en el ambiente.